Дослідження показало, як часто українці користуються інтернетом

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на результати соціологічного дослідження "Як українці користувалися державними електронними послугами та інтернетом у 2024 році" Київського міжнародного інституту соціології, презентованого сьогодні в "Укрінформі".

Згідно з офіційними даними, 88% наших співвітчизників мають постійний доступ до мережі, причому серед людей до 50 років цей показник досягає майже 100%.

Щодня користуються інтернетом 78% українців, а 55% наших співгромадян за останній рік скористалися хоча б однією електронною державною послугою.

Зі слів виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, дослідження проводиться п’ятий рік поспіль. Наразі можна стверджувати, про стале користування державними електронними послугами за останні п’ять років.

Нагадаємо, житель Києва через інтернет продавав гранатомети. Зброю він оцінив у 40 тисяч гривень.

Як повідомлялось, російські загарбники відстежуватимуть користувачів VPN на окупованих територіях.