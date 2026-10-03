Фото: ДСНС

Російські війська завдали удару безпілотником по території пожежно-рятувального підрозділу в Запорізькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

В цей час надзвичайники збиралися на виклик.

Внаслідок атаки поранень зазнав рятувальник, йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Інший особовий склад не постраждав.

Нагадаємо, 2 жовтня у Гостомелі Київської області внаслідок російської атаки були поранені двоє людей. Також у Бучанському районі пошкоджені складські та виробничі приміщення, де виникла пожежа.