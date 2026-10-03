Ворог атакував пожежну частину на Запоріжжі: поранений рятувальник
Російські війська завдали удару безпілотником по території пожежно-рятувального підрозділу в Запорізькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
В цей час надзвичайники збиралися на виклик.
Внаслідок атаки поранень зазнав рятувальник, йому надають усю необхідну медичну допомогу.
Інший особовий склад не постраждав.
Нагадаємо, 2 жовтня у Гостомелі Київської області внаслідок російської атаки були поранені двоє людей. Також у Бучанському районі пошкоджені складські та виробничі приміщення, де виникла пожежа.
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