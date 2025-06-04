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04 червня 2025, 21:35

Путін хоче помститися за атаку по аеродромах: Трамп заявив, що розмовляв з російським диктатором

04 червня 2025, 21:35
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Фото: YouTube
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4 червня президент США провів розмову з російським диктатором. Однією з тем, звичайно, була Україна

Про це президент США написав у своїй соцмережі TruthSocial, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що він провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Вони говорили близько години та 15 хвилин. Зокрема, вони обговорювали атаку України на російські літаки.

"Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру", - заявив Дональд Трамп.

За словами Трампа, Путін заявив, що йому тепер доведеться відповідати на нещодавній напад України на аеродроми.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ провела спецоперацію "Павутина". Українські дрони атакували російські аеродроми. В результаті спецоперації пошкоджено 41 російський літак. Більшість з них уже неможливо відновити.

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