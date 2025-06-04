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04 червня 2025, 23:50

Обмін полоненими буде вже на вихідних - Зеленський

04 червня 2025, 23:50
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Фото: YouTube
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Президент України поділився деталями перемовин з російською стороною. За його словами, росіяни грають у штучну дипломатію

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У суботу та неділю (7-8 червня) відбудеться обмін військовополоненими. За словами Володимира Зеленського, РФ готова обміняти 500 військових. Однак Київ ще не отримав список.

Що стосується документа про припинення вогню від російської сторони, то це ультиматум. Президент наголосив, що ані Україна, ані міжнародні партнери не сприймають цей документ серйозно. Слід нагадати, що в тій "пропозиції" росіяни вимагали, щоб Україна вивела війська з чотирьох своїх областей.

Україна пропонує Росії припинення вогню до зустрічі лідерів. Ця зустріч може відбутися у Стамбулі, Ватикані, Швейцарії чи іншому місці на вибір росіян. На думку Зеленського, РФ лише імітує дипломатію зараз, бо боїться санкцій США.

Нагадаємо, про черговий обмін полоненими РФ та Україна домовились на зустрічі в Стамбулі 2 червня. Також відомо, що Україна передала Росії списки з іменами дітей, яких викрали окупанти.

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