Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 жовтня РФ атакувала Україну 157 ударними БпЛА типу Shahed (45 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 131 російськи1 безпілотник.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Окрім того, уранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". Наслідки атаки уточнюються.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, 2 жовтня у Гостомелі Київської області внаслідок російської атаки були поранені двоє людей. Також у Бучанському районі пошкоджені складські та виробничі приміщення, де виникла пожежа.