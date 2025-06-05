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05 червня 2025, 02:45

У 2025 Держкіно не зможе фінансувати нові фільми - рішення Кабміну

05 червня 2025, 02:45
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Ілюстративне фото
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Уряд вирішив обмежити підтримку кіно цьогоріч. Фінансуватися будуть виключно ті проєкти, над якими почали роботу ще до 2025 року

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

У 2025 році за бюджетні кошти будуть фінансуватися лише ті фільми, створення яких розпочалось в минулі роки. Таким чином, цьогоріч не допускають укладення Держкіно нових договорів на виробництво фільмів до того, як буде завершено створення тих фільмів, на яке вже була попередня оплата.

"Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів. Передбачено, що визначення переможців конкурсного відбору, з якими буде укладено договори на виробництво (створення) фільмів за рахунок бюджетних коштів, здійснюється з урахуванням розміру бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідних орієнтовних граничних показників видатків бюджету на середньостроковий період", - каже Тарас Мельничук.

Нагадаємо, відповідно до закону Про державний бюджет, на Держкіно пропонували виділити 204,1 мільйона гривень. Для порівняння, у державному бюджеті на 2024 рік на Держкіно передбачалось 663,4 мільйона гривень.

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