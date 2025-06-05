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05 июня 2025, 02:45

В 2025 году Госкино не сможет финансировать новые фильмы - решение Кабмина

05 июня 2025, 02:45
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Иллюстративное фото
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Правительство решило ограничить поддержку кино в этом году. Финансироваться будут исключительно те проекты, над которыми начали работу еще до 2025 года

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

В 2025 году за бюджетные средства будут финансироваться только фильмы, создание которых началось в прошлые годы. Таким образом, в этом году не допускают заключения Госкино новых договоров на производство фильмов до того, как будет завершено создание тех фильмов, на которые уже была предоплата.

"Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки кинематографии, в том числе документирование военных преступлений. Предусмотрено, что определение победителей конкурсного отбора, с которым будут заключены договоры на производство (создание) фильмов за счет бюджетных средств, осуществляется с учетом размера бюджетных назначений, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год, и соответствующих ориентировочных предельных показателей расходов бюджета на среднесрочный период", - говорит Тарас Мельничук.

Напомним, согласно закону "О государственном бюджете", на Госкино предлагали выделить 204,1 миллиона гривен. Для сравнения, в государственном бюджете на 2024 год в Госкино предполагалось 663,4 миллиона гривен.

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