Військові отримуватимуть компенсації за невикористані відпустки

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Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495, який гарантує грошові компенсації за невикористані щорічні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення зі служби під час воєнного стану

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За законопроєкт проголосували 311 народних депутатів.

Документ вносить зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і встановлює право військових на виплату компенсації за всі невикористані дні основної та додаткової щорічної відпустки, якщо звільнення зі служби відбувається в умовах воєнного стану.

Закон набирає чинності через один місяць з наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці можуть долучитися до 128 Закарпатської бригади.

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