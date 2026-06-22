Посадовець "Кіровгеології" завдав державі збитків на десятки мільйонів

Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Колишньому начальнику інкримінують незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та розтрату майна в особливо великих розмірах.

За даними слідства, у 2021–2022 роках посадовець організував промисловий видобуток габро на Південно-Східній ділянці Бистріївського родовища із використанням техніки підприємства. Роботи проводилися поза межами проєктної документації, плану гірничих робіт та спеціального дозволу.

Вартість незаконно видобутої сировини становить понад 47 млн грн.

Окремо встановлено ще один епізод: посадовець ініціював облік "некондиційного блоку" з подальшим заниженням вартості продукції та її реалізацією за цінами нижчими від ринкових.

За цим епізодом збитки сягають 22 млн грн.

Загалом державному підприємству завдано понад 69 млн грн шкоди.

Нагадаємо, що на Харківщині депутат-підприємець вирішив нажитися на майні громади та під приводом "евакуації” привласнив спецтехніку вартістю понад 14,5 млн грн.