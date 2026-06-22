В окупованому Криму на заправках заборонили продавати паливо

В окупованому Криму на заправках заборонили продавати паливо

Атака на Керч. Фото: Telegram-канал Exilenova+

Це дуже крутий результат багатоденної операції по блокуванню півострова і знищенню паливної інфраструктури. Шкода, що в нас за атаками на москву і сумним погіршенням стосунків з поляками, цього майже не помітили.

Впевнений, що колись історики дадуть належну оцінку цієї масштабної безпілотної воєнної операції, аналогів якої досі не було.

Тому що це не задача прорватися до москви, витратив енну кількість дронів, і не нанесення ударів десь в глибокому імперському тилу, що вирішується збільшенням кількості палива безпілотників за рахунок зменшення ваги бойової частини.

Ні – блокування Криму це дуже серйозна довготривала бойова операція, яка потребує постійної розвідки, накопичення ресурсів, ретельного планування, глибокого аналізу. Тут і знищення ППО, і атаки по логістиці, по нафтобазах, терміналах, газовій інфраструктурі.

Операція, як я розумію, – а я, на жаль, тепер тільки спостерігач, – почалася з масованих атак легкими дронами "Хорнет" по логістиці окупантів в районі Маріуполя більше місяця тому, поступово дальність і кількість атак збільшились, взялися за сам півострів, порти і кримський міст.

Ще раз – це дуже круто! Те, що раніше робила пілотована авіація, і що називалося "ізоляція району бойових дій", тепер зробила авіація безпілотна.

В Криму заборонили продавати бензин. Запамʼятайте цей день.