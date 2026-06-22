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22 червня 2026, 17:21

Ексдиректор підприємства на Черкащині завдав державі збитків на 42 млн грн

22 червня 2026, 17:21
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, використовуючи службове становище, посадовець організував незаконний видобуток граніту на території Старобабанівського родовища, де розташований кар’єр площею 4,9 га.

Під час огляду у вересні 2024 року встановлено факт видобутку граніту за межами спеціального дозволу — на ділянці площею 0,3 га.

За висновком експертизи, незаконно видобуто 2,65 тис. м³ облицювального граніту та 6,49 тис. м³ граніту для бутового каменю.

Слідство вважає, що упродовж березня 2019 року - вересня 2024 року колишній посадовець організував видобуток корисних копалин поза межами спеціального дозволу. Загальна сума завданих державі збитків перевищує 42 млн грн.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонтні роботи у Всеукраїнський лікувально-реабілітаційний центр "Циблі".

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