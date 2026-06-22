Ворог вдарив ракетами та дронами по Сумщині, є руйнування

Фото: ДСНС

Російські війська завдали ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак постраждала одна людина, пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки та гаражі

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

У місті Білопілля внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено навчальний заклад і житлові будинки. Після влучання виникла пожежа.

Також російський безпілотник атакував місто Глухів. БпЛА влучив по території гаражного кооперативу, що спричинило займання.

Через загрозу повторних ударів і складну безпекову ситуацію рятувальники були змушені тимчасово призупинити роботи та відійти в безпечне місце.

Після стабілізації ситуації підрозділи ДСНС продовжили ліквідацію наслідків атак. Наразі всі пожежі вдалося загасити.

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 22 червня російські війська завдали удару по місту Білопілля Сумської області. Дві ракети поцілили по будівлях освітніх закладів.