В Одесі посадовицю та підрядників підозрюють у розтраті 12 млн грн на дитячому центрі

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з детективами ТУ БЕБ в області викрили заволодіння бюджетними коштами під час ремонту будинку дитячої творчості в Одесі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, до схеми причетні засновник і директор підрядної компанії, а також колишня посадовиця Одеської міської ради, яка здійснювала контроль за виконанням робіт.

Підрядна організація виконувала роботи за договором з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради на понад 46 млн грн. Йшлося про продовження ремонтно-реставраційних робіт у закладі, де компанія працювала раніше.

Слідство встановило, що з грудня 2020 по серпень 2022 року до актів виконаних робіт вносили недостовірні відомості щодо обсягів, вартості матеріалів і обладнання. Фактично частина робіт не виконувалася, а частина матеріалів на об’єкті була відсутня.

Серед незадекларованого - двері, сходові конструкції, металеві елементи та інше обладнання, за яке було сплачено з бюджету.

Щоб приховати фактичне управління компанією, засновник у 2021 році формально призначив інженера директором підприємства.

Унаслідок таких дій державі завдано понад 12 млн грн збитків.

Засновнику товариства повідомлено про підозру в організації заволодіння майном та службовому підробленні. Інженеру, який формально виконував обов’язки директора - у співучасті у заволодінні коштами та підробленні документів.

Обом представникам підрядної організації підозру повідомлено заочно. Колишній посадовиці міськради інкримінують зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.