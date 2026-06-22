Повернення із СЗЧ за скороченою процедурою: що не так із нововведенням

Оголошено про 100-денний період, протягом якого військовослужбовці, які пішли у СЗЧ до 12 червня цього року – можуть повернутися на службу за скороченою процедурою

Оголошено про 100-денний період, протягом якого військовослужбовці, які пішли у СЗЧ до 12 червня цього року – можуть повернутися на службу за скороченою процедурою

Фото: з відкритих джерел

Це добре, бо раніше таке повернення було можливим лише через рішення суду, на практиці тривало багато місяців і потребувало активного бюрократичного супроводу з боку підрозділу, до якого виявив бажання повернутися військовослужбовець. Але є одне нововведення (якого не було раніше) – і його логіку зрозуміти складно. А саме – якщо боєць пішов у СЗЧ із частини ЗСУ, то він може повернутися лише у ЗСУ. У частини НГУ чи ДПСУ йому шлях закритий. І навпаки. Бойові підрозділи НГУ, починаючи з 2014 року, воюють на фронті – як піхотні фронтові бригади, мають свої спецпідрозділи, безпілотні підрозділи, штурмові частини і так далі. Їх функціонал та задачі нічим не відрізняються від відповідних підрозділів ЗСУ. Два корпуси НГУ ("Хартія" та "Азов") тримають визначені корпусні райони оборони, як і корпуси ЗСУ. На фронті взагалі не існує цього поділу на ЗСУ і НГУ. Підрозділи НГУ часто оперативно підпорядковані корпусам і бригадам ЗСУ, підрозділи ЗСУ – бригадам і корпусам НГУ. У нашому батальйоні "Свобода" більшість бійців, які поверталися із СЗЧ – раніше служили саме у ЗСУ. Тому є пропозиція – відійти від логіки "відомств" у цьому питанні та дати змогу усім бойовим частинам бути в рівних умовах у питанні повернення бійців із СЗЧ.

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