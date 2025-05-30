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30 травня 2025, 18:33

Синоптики розповіли, яка погода буде на вихідних

30 травня 2025, 18:33
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фото: freepik.com
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Найближчими днями в Україні і сонце, і дощ, і прохолода, і тепло. Погода буде мінлива, але загалом сприятлива

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дані Sinoptik.ua.

Так, у суботу, 31 травня, в західних регіонах очікується відчутне потепління. У кількох східних і південних областях можливий незначний дощ.

У східних регіонах(Харків, Луганськ) вдень очікується +22..+26 °C — трохи тепліше, ніж протягом останніх тижнів. У Сіверськодонецьку, Ізюмі, Покровську можливі грози та сильні дощі. У центральних областях (Київ, Дніпро) буде +21..+25 °C — стабільне, м’яке тепло без опадів. У західних областях (Львів, Івано-Франківськ) прогнозується +20..+23 °C. На півдні України (Одеса, Херсон) температура становитиме +22..+24 °C. День м’який, комфортний.

У неділю, 1 червня, очікується більш рівна температура: від +21 до +26 °C. У багатьох регіонах буде ще тепліше, ніж у суботу. Але місцями пройдуть дощі, особливо ближче до вечора.

Раніше відомий синоптик дав прогноз погоди на літо 2025 року.

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