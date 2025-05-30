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30 мая 2025, 18:33

Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных

30 мая 2025, 18:33
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фото: freepik.com
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В ближайшие дни в Украине и солнце, и дождь, и прохлада, и тепло. Погода будет изменчива, но в целом благоприятна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Sinoptik.ua.

Так, в субботу, 31 мая, в западных регионах ожидается ощутимое потепление. В нескольких восточных и южных областях возможен небольшой дождь.

В восточных регионах (Харьков, Луганск) днем ожидается +22..+26 °C — немного теплее, чем за последние недели. В Северодонецке, Изюме, Покровске возможны грозы и сильные дожди. В центральных областях (Киев, Днепр) будет +21..+25 °C - стабильное, мягкое тепло без осадков. В западных областях (Львов, Ивано-Франковск) прогнозируется +20...+23°C. На юге Украины (Одесса, Херсон) температура составит +22...24 °C. День мягкий, комфортный.

В воскресенье, 1 июня, ожидается более ровная температура от +21 до +26 °C. Во многих регионах будет еще теплее, чем в субботу. Но местами пройдут дожди, особенно поближе к вечеру.

Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето 2025 года.

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