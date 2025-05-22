фото: ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині понад півтори тисячі дітей та підлітків пройшли "навчання" у спеціальному центрі, де готують майбутніх рупорів російської пропаганди

Про це повідомляє повідомив Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На тимчасово окупованій Луганщині запрацював центр "Піонер" – ще один інструмент зомбування дітей. За два місяці через нього пройшли понад 1,5 тис. школярів. Під виглядом курсів із медіа та "творчості" дітям втовкмачують кремлівські наративи й готують із них майбутніх рупорів пропаганди", – йдеться у повідомленні.

"Вберігайте дітей від участі в таких програмах", – закликали у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують вивозити українських дітей з окупованих територій під виглядом "культурних подорожей".