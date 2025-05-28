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28 травня 2025, 15:38

У "Дії" відновили послуги для водіїв

28 травня 2025, 15:38
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фото: з відкритих джерел
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У застосунку "Дія" після технічних робіт відновили доступ до сервісів із заміни водійського посвідчення та продажу авто

Про це повідомляє пресслужба застосунку, інформує RegioNews.

"Усе доопрацювали та перевірили, тож необхідні сервіси знову працюють: заміна посвідчення водія, перереєстрація та шеринг авто", – йдеться у повідомленні.

Раніше з 24 до 27 травня відповідні послуги були недоступні для користувачів "Дії". Фахівці проводили технічні роботи над двома електронними реєстрами – Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, у червні в "Дії" з'явиться ШІ-асистент, який допоможе користувачам швидко отримувати державні послуги, шукати відповіді на питання щодо документів, послуг та знаходити найближчі ЦНАПи.

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