В "Дії" возобновили услуги для водителей

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В приложении "Дія" после технических работ восстановили доступ к сервисам по замене водительского удостоверения и продажи авто

Об этом сообщает прессслужба приложения, передает RegioNews.

"Все доработали и проверили, поэтому необходимые сервисы снова работают: замена водительского удостоверения, перерегистрация и шеринг авто", – говорится в сообщении.

Ранее с 24 по 27 мая соответствующие услуги были недоступны для пользователей "Дії". Специалисты проводили технические работы над двумя электронными регистрами – Единый государственный реестр транспортных средств и Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, в июне в "Дії" появится ИИ-ассистент, который поможет пользователям быстро получать государственные услуги, искать ответы на вопросы по документам, услугам и находить ближайшие ЦНАПы.