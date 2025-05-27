Иллюстративное фото

Недавно появлялись сообщения о завершенной процедуре исследования на предмет того, связана ли УПЦ с русской церковью. Однако в ДЭСС сделали заявление об обратном.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), передает RegioNews.

В заявлении говорится, что на самом деле процедура исследования по установлению признаков аффилированности или их отсутствия Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ МП) с запрещенной в Украине зарубежной религиозной организацией еще продолжается. То есть исследование еще не завершено.

"Указанное исследование начато 20 мая 2025 года. Оно продолжается в строгом соответствии с законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и постановлениями Кабинета министров Украины от 9 мая 2025 г. №543 "Об утверждении Порядка проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией". Поэтому распространенная информация по выводу, который якобы пришла исследовательская группа, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

Напомним, что 9 мая правительство утвердило порядок проведения исследования относительно вопроса наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. В частности, речь идет о порядке рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии страны-агрессора.

Впоследствии глава Госэтнополитики Виктор Еленский говорил, что ведомство будет подавать в суд для ликвидации религиозных организаций, которые не будут выполнять предписание об устранении признаков аффилированности с запрещенной иностранной религиозной организацией. Однако если связей не будет, то "дальнейшие действия не будут применены".

Следует отметить, что предстоятель УПЦ Онуфрий недавно заявлял, что после 27 мая 2022 года УПЦ не является частью Московского Патриархата. Он также добавлял, что у них есть все атрибуты, чтобы получить полную каноническую независимость.