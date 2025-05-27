Завтра в Україні дощитиме, але буде тепло

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У середу, 28 травня, в Україні знову переважно дощі, лише на сході без істотних опадів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря 28-го травня в Україні очікується в межах +18…+24 градусів, на сході до +26-ти, а на заході +16…+20 градусів.

"Уважно! На сході України у середу очікується сильний південно-східний вітер!", - попередила вона.

У Києві завтра місцями дощ. Температура повітря протягом дня +18…+20 градусів.

Раніше відомий синоптик розповів, якою буде погода влітку 2025 року.