Завтра в Украине будет дождь, но будет тепло

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В среду, 28 мая, в Украине снова преимущественно дожди, лишь на востоке без существенных осадков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, температура воздуха 28 мая в Украине ожидается в пределах +18…+24 градусов, на востоке до +26, а на западе +16…+20 градусов.

"Внимательно! На востоке Украины в среду ожидается сильный юго-восточный ветер!", – предупредила она.

В Киеве завтра дождь. Температура воздуха в течение дня +18…+20 градусов.

Ранее известный синоптик рассказал, какая будет погода летом 2025 года.