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23 травня після обміну полоненими українці вітали вдома своїх рідних. У мережі показали кадри, де один з військових вперше за тривалий час розмовляє телефоном зі своєю коханою

Про це розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Український захисник Антон з Павлограду (Дніпропетровська область) 23 травня в рамках обміну полоненими повернувся додому. Одразу коли він вийшов з автобусу — він зателефонував своїй дівчині, яка чекала на нього весь цей час. У полоні хлопець був 37 місяців.

Під час розмови військовий теж плаче і не стримує емоцій. Він зізнався, що в полоні мав різні думки, але в травні отримав листа від своєї дівчини. А тепер він щасливий, що скоро зможе її обійняти.

Нагадаємо, що 23 травня відбувся перший етап обміну полоненими України та РФ у форматі "1000 на 1000". Повернулись в Україну 390 людей. За словами президента України Зеленського, 24 та 25 травня очікується продовження обмінів у цьому форматі.