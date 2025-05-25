Генштаб розповів про втрати РФ станом на 25 травня
Українські оборонці ліквідували за добу 1020 російських загарбників, а також знищили 2 танки, 11 ББМ, 68 артсистем, 1 РСЗВ, шість ракет та 190 БПЛА противника
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 980 тисяч солдат.
Нагадаємо, у 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.
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