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23 травня 2025, 08:17

Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей

23 травня 2025, 08:17
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ілюстративне фото: Save Ukraine
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З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати ще дев’ятьох українських дітей. Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA

Про це передає RegioNews із посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Ці діти пережили важкі випробування. Серед них – дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів. Ще повернулися у безпеку сестри, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчина, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок", – розповів Єрмак.

Він також подякував команді Save Ukraine та партнерам за сприяння в організації цієї рятувальної місії.

Нагадаємо, раніше на підконтрольну територію України з ТОТ вдалося повернути 15-річного хлопця, який більше трьох років не бачив батька.

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