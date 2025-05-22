Синоптик дала прогноз погоди на 22 травня

фото: ілюстративне

В Україні у четвер, 22 травня, практично по всій території буде переважати тепла погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, сьогодні стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть від +18 до +24 градусів.

На Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині прогнозуються дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.

У Києві сьогодні буде без істотних опадів. Вдень температура повітря очікується близько +22 градусів.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода влітку 2025 року.