Синоптик дала прогноз погоди на 22 травня
В Україні у четвер, 22 травня, практично по всій території буде переважати тепла погода
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, сьогодні стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть від +18 до +24 градусів.
На Житомирщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині прогнозуються дощі з грозами. На решті території країни переважатиме суха погода.
У Києві сьогодні буде без істотних опадів. Вдень температура повітря очікується близько +22 градусів.
Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода влітку 2025 року.
Дощі, грози та град: синоптики попередили українців про погоду на четвер, 22 травняВсі новини »
21 травня 2025, 17:25В Україну йде різке потепління до +25 градусів
19 травня 2025, 15:52
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
У Києві уламки ворожого дрона впали на територію школи
22 травня 2025, 08:47На Київщині 19-річний мотоцикліст травмувався у ДТП
22 травня 2025, 08:39Солодка контрабанда: на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні
22 травня 2025, 08:24На Херсонщині через російські обстріли поранено 11 людей
22 травня 2025, 08:06Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
22 травня 2025, 08:00У Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 22 травня 2025 року
22 травня 2025, 07:53Масовані атаки на Запорізьку область: майже 500 ударів за добу, є поранені
22 травня 2025, 07:40ДТП у Львові: авто знесло зупинку – важко травмована дівчина
22 травня 2025, 07:24ВМС України розповіли про ситуацію з кораблями РФ
22 травня 2025, 07:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна