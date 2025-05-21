Дощі, грози та град: синоптики попередили українців про погоду на четвер, 22 травня
У четвер в більшості областей погода буде без опадів. Проте в деяких регіонах потрібно бути готовими до дощів
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
В Україні на четвер, 22 травня, прогнозують погоду без опадів вночі. Проте вдень у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях можливі короткочасні дощі, грози, місцями град. Також попереджають про сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів, вдень — від 20 до 25 градусів тепла.
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі від 7 до 12 градусів тепла, вдень — від 20 до 25 градусів. У столиці вночі від 10 до 12 градусів, а вдень — від 22 до 24 градусів вище нуля.
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