Синоптик дала прогноз погоды на 22 мая

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В Украине в четверг, 22 мая, практически по всей территории будет преобладать теплая погода

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, сегодня столбики термометров в течение дня будут показываться от +18 до +24 градусов.

В Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской области прогнозируются дожди с грозами.

В Киеве сегодня будет без существенных осадков. Днем температура воздуха ожидается около +22 градусов.

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