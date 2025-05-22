Синоптик дала прогноз погоды на 22 мая
В Украине в четверг, 22 мая, практически по всей территории будет преобладать теплая погода
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, сегодня столбики термометров в течение дня будут показываться от +18 до +24 градусов.
В Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской области прогнозируются дожди с грозами.
В Киеве сегодня будет без существенных осадков. Днем температура воздуха ожидается около +22 градусов.
Ранее мы сообщали о том, какова будет погода летом 2025 года.
Дожди, грозы и град: синоптики предупредили украинцев о погоде на четверг, 22 маяВсе новости »
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