З України намагались вивезти легендарну кінокамеру – попередницю GoPro

фото: Держмитслужба

Під час митного контролю одного з міжнародних поштових відправлень, що прямувало з України до Чехії, столичні митники виявили справжній раритет – кінознімальний апарат "Конвас-автомат 1КСР" 1957 року випуску

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro.

Як з’ясували експерти Державного політехнічного музею імені Бориса Патона при КПІ ім. Ігоря Сікорського, камера не просто раритет – вона має значну культурну та історичну цінність.

Цей тип камер використовували на радянських космічних кораблях "Восток", активно застосовували в українських кіностудіях – "Укртелефільм", "Укркінохроніка", кіностудії ім. О. Довженка та інших. Вони дозволяли знімати кіно не статичними планами, панорамами чи проїздами на крані чи візку, а у русі з рук, з авто, човна, літака – ідеально для документалістики та хроніки. "Конвас" відкрив нові горизонти для радянського і українського кінематографа в середині ХХ століття. За словами фахівців, подібні камери досі можуть використовуватися.

Відповідно до українського законодавства, для вивезення культурних цінностей за кордон необхідне спеціальне свідоцтво. У цьому випадку такого документу не було, тож камеру вилучили.

Знахідка може поповнити Музейний фонд України і зайняти почесне місце серед технічних експонатів, що зберігають історію нашого кіно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з України намагалися вивезти колекцію старовинних монет з металу жовтого, мідного та білого кольорів.