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22 мая 2025, 01:13

Из Украины пытались вывезти легендарную кинокамеру – предшественницу GoPro

22 мая 2025, 01:13
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фото: Гостаможслужба
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Во время таможенного контроля одного из международных почтовых отправлений, следовавшего из Украины в Чехию, столичные таможенники обнаружили настоящий раритет – киносъемочный аппарат "Конвас-автомат 1КСР" 1957 года выпуска

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что это легендарная ручная камера, которую специалисты называют прототипом современных экшн-камер типа GoPro.

Как выяснили эксперты Государственного политехнического музея имени Бориса Патона при КПИ им. Игорь Сикорский, камера не просто раритет – она имеет значительную культурную и историческую ценность.

Этот тип камер использовали на советских космических кораблях "Восток", активно применяли в украинских киностудиях – "Укртелефильм", "Укркинохроника", киностудии им. А. Довженко и других. Они позволяли снимать кино не статическими планами, панорамами или проездами на кране или тележке, а в движении с рук, с авто, лодки, самолета – идеально для документалистики и хроники. "Конвас" открыл новые горизонты для советского и украинского кинематографа в середине XX века. По словам специалистов, подобные камеры до сих пор могут использоваться.

Согласно украинскому законодательству, для вывоза культурных ценностей за границу необходимо специальное свидетельство. В этом случае такого документа не было, поэтому камеру изъяли.

Находка может пополнить Музейный фонд Украины и занять почетное место среди технических экспонатов, хранящих историю нашего кино.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет из металла желтого, медного и белого цвета.

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таможня Чехия посылка кинокамера
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