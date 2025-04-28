фото: Львівська митниця

У неділю, 27 квітня, в пункті пропуску "Краківець – Корчова" митники вилучили колекцію стародавніх монет, які можуть становити історичну цінність

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської митниці.

Працівники митниці виявили у 35-річної жительки Чернівців, яка виїжджала з України на автівці Renault, 29 монет з металу жовтого, мідного та білого кольорів.

Монети, схожі на древні крони, франки, дукати, денарії, сестреції та інші грошові одиниці Стародавнього Риму та Греції знаходились у наплічнику громадянки, серед особистих речей.

За даним фактом митники склали адмінпротокол.

Монети, які можуть являти собою історичну цінність, тимчасово вилучили та направили на експертизу.

Нагадаємо, раніше львівські митники виявили дивний вантаж у посилці, яка прямувала з України до Польщі. У чорний ящик заховали 2580 мурах, які були розміщені кожна в окремій скляній колбі.