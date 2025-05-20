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20 травня 2025, 19:55

У Польщі перед судом постане чоловік, який готував замах на президента Зеленського

20 травня 2025, 19:55
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Фото: YouTube
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У Польщі правоохоронці передали до суду обвинувальний акт по справі про замах на українського президента. Обвинувачений добровільно пішов на співпрацю з РФ

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Польська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який планував допомогти російській зовнішній розвідці підготувати замах на президента України. Чоловіка ідентифікують як Павел К.

Зазначається, що його затримали навесні 2024 року. За даними слідства, він заявив про готовність співпрацювати з російською розвідкою, а також встановив контакти з росіянами, які залучені у війну проти України.

"Ці дії мали допомогти, зокрема, російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського", - кажуть в польській прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Польщі затримали українку, яка підвозила афганців. Це були люди, які нелегально потрапили на територію Польщі, і вона на це пішла, за даними правоохоронців, свідомо. Тепер українці загрожує ув'язнення.

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