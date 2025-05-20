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В Польше правоохранители передали в суд обвинительный акт по делу о покушении на президента Украины Обвиняемый добровольно пошел на сотрудничество с РФ

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Польская прокуратура передала в суд обвинительный акт против мужчины, который планировал помочь российской внешней разведке подготовить покушение на президента Украины. Мужчину идентифицируют как Павел К.

Отмечается, что он был задержан весной 2024 года. По данным следствия, он заявил о готовности сотрудничать с российской разведкой, а также установил контакты с россиянами, вовлеченными в войну против Украины.

"Эти действия должны помочь, в частности, российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского", - говорят в польской прокуратуре.

Напомним, ранее в Польше задержали украинку, подвозившую афганцев. Это были люди, которые нелегально попали на территорию Польши, и она пошла на это, по данным правоохранителей, сознательно. Теперь украинцы угрожает заключение.