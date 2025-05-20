Завтра в Україні різко потепліє
У середу, 21-го травня, в Україні буде нарешті тепло
Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра температура повітря підніметься до +17…+24 градусів.
Дощі 21-го травня ймовірні у західних областях, у центрі, на сході України.
У південній частині та на півночі України (окрім Сумщини) без істотних опадів.
Вітер у середу буде із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним.
У Києві 21-го травня істотні опади малоймовірні, протягом дня буде +22 градуси.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україну йде різке потепління до +25 градусів.
Температура вище, а дощів - менше: синоптик попередив про погоду на літо 2025 рокуВсі новини »
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