Завтра в Україні різко потепліє

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У середу, 21-го травня, в Україні буде нарешті тепло

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра температура повітря підніметься до +17…+24 градусів.

Дощі 21-го травня ймовірні у західних областях, у центрі, на сході України.

У південній частині та на півночі України (окрім Сумщини) без істотних опадів.

Вітер у середу буде із заходу, помірний, у східних областях може бути сильним.

У Києві 21-го травня істотні опади малоймовірні, протягом дня буде +22 градуси.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україну йде різке потепління до +25 градусів.