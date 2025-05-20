Завтра в Украине резко потеплеет

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В среду, 21 мая, в Украине будет тепло

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха поднимется до +17…+24 градусов.

Дожди 21 мая возможны в западных областях, в центре, на востоке Украины.

В южной части и севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.

Ветер в среду будет с запада, умеренный, в восточных областях может оказаться сильным.

В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня будет +22 градуса.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине идет резкое потепление до +25 градусов.