Завтра в Украине резко потеплеет
В среду, 21 мая, в Украине будет тепло
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра температура воздуха поднимется до +17…+24 градусов.
Дожди 21 мая возможны в западных областях, в центре, на востоке Украины.
В южной части и севере Украины (кроме Сумщины) без существенных осадков.
Ветер в среду будет с запада, умеренный, в восточных областях может оказаться сильным.
В Киеве 21 мая существенные осадки маловероятны, в течение дня будет +22 градуса.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине идет резкое потепление до +25 градусов.
Температура выше, а дождей – меньше: синоптик предупредил о погоде на лето 2025 годаВсе новости »
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