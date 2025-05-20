фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 мая российская армия атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила 93 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 35 – сбиты огневыми средствами поражения, 58 – локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донетчина, Днепропетровщина, Сумщина и Житомирщина.

Напомним, на Днепропетровщине в результате ночной вражеской атаки возникли пожары на предприятии и фермерском хозяйстве.