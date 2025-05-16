На вихідних Україну накриють дощі: прогноз Укргідрометцентру

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В Україні на вихідних 17-18 травня очікуються дощі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 17 травня, невеликі опади передбачаються в більшості регіонів, а у південних, центральних, Київській та Чернігівській областях вдень дощі будуть помірними. У східних та більшості західних областей вночі без опадів.

У Карпатах прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, у Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура: вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході тепліше — 18-23°; в Карпатах вночі 1-5°, вдень 3-8°.

У Києві 17 травня невеликі дощі, вдень помірні. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

У неділю,18 травня, дощі охоплять майже всю Україну, лише у західних областях вночі без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°, на заході прохолодніше — 10-15°. У Карпатах вночі 1-5°, вдень 3-8°.

У Києві в неділю дощі, вдень 15-17°, вночі 6-8°, вітер західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники показали, яка погода зараз у Карпатах.