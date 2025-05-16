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16 мая 2025, 16:12

На выходные Украину накроют дожди: прогноз Укргидрометцентра

16 мая 2025, 16:12
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В Украине в выходные 17-18 мая ожидаются дожди

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 17 мая, небольшие осадки ожидаются в большинстве регионов, а в южных, центральных, Киевской и Черниговской областях днем дожди будут умеренными. В восточных и большинстве западных областей ночью без осадков.

В Карпатах прогнозируется мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, в Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура: ночью 6-11°, в западных областях 2-7° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке теплее - 18-23°; в Карпатах ночью 1-5°, днем 3-8°.

В Киеве 17 мая небольшие дожди, днем умеренные. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 12-14°.

В воскресенье, 18 мая, дожди охватят почти всю Украину, только в западных областях ночью без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, на западе прохладнее — 10-15°. В Карпатах ночью 1-5°, днем 3-8°.

В Киеве в воскресенье дожди, днем 15-17°, ночью 6-8°, ветер западный, 7-12 м/с.

Напомним, недавно пограничники показали, какая погода сейчас в Карпатах.

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