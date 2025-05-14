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14 мая 2025, 13:26

Сильный ветер, дождь и мокрый снег: синоптик дала прогноз на 15 мая

14 мая 2025, 13:26
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фото: иллюстративное
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В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг, 15 мая, ожидается порывистый ветер юго-западного направления, до 15-20 метров в секунду.

Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут дожди, в западных областях, вероятно, сильные дожди, в Карпатах и вблизи Карпат местами с мокрым снегом.

На юге и юго-востоке будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в течение дня составит +14…+18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.

Ощутимо похолодает в четверг в западных областях Украины – там завтра только +8…+13 градусов.

В Киеве завтра ожидается дождь, сильный ветер юго-западного и около +15 градусов.

Раньше пограничники показали, какая погода 14 мая в Карпатах.

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