Сильный ветер, дождь и мокрый снег: синоптик дала прогноз на 15 мая
В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в четверг, 15 мая, ожидается порывистый ветер юго-западного направления, до 15-20 метров в секунду.
Из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут дожди, в западных областях, вероятно, сильные дожди, в Карпатах и вблизи Карпат местами с мокрым снегом.
На юге и юго-востоке будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха в течение дня составит +14…+18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.
Ощутимо похолодает в четверг в западных областях Украины – там завтра только +8…+13 градусов.
В Киеве завтра ожидается дождь, сильный ветер юго-западного и около +15 градусов.
Раньше пограничники показали, какая погода 14 мая в Карпатах.