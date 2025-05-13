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13 травня 2025, 20:45

Хмарність та дощі: українців попередили про погоду на середу, 14 травня

13 травня 2025, 20:45
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В Укргідрометцентрі поділились прогнозом погоди на середу. В деяких регіонах очікуються опади

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

На середу, 14 травня, в Україні прогнозують хмарність та невеликі дощі. Вітер переважно західного напрямку від 5 до 10 метрів на секунду. Опади очікуються по всій Україні.

Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів тепла. Вдень — від 12 до 17 градусів тепла. На високогір'ї Карпат очікується від 5 до 10 градусів тепла.

У Київській області вночі також очікується дощ. Вдень — мінлива хмарність. Вітер зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі від 4 до 6 градусів тепла. Вдень — від 12 до 17 градусів тепла. У столиці синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла вночі, а вдень — від 14 до 16 градусів тепла.

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