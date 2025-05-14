Сухопутные войска ВСУ сбили 180 российских дронов
В течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 180 средств воздушной разведки и нападения РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что за неделю российская армия потеряла:
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БПЛА "Shahed-131/136" - 94 ед
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БПЛА "Орлан 10/30" - 6 ед;
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БПЛА "Zala" - 12 ед.;
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БПЛА "Supercam" - 10 ед.;
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БПЛА "Ланцет" - 12 ед.;
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БПЛА "Молния" - 41 ед.
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БПЛА "Привет-82" - 5 ед.
"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.
Напомним, минувшей ночью РФ запустила по Украине 10 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Их все сбила ПВО.
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