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13 мая 2025, 10:15

Россия ночью атаковала Украину дронами: сколько сбила ПВО

13 мая 2025, 10:15
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Оккупанты ночью запустили 10 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов по направлению российского Приморско-Ахтарского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной.

Напомним, Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1070 российских захватчиков, а также уничтожили 62 артсистемы и 14 ББМ противника.

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