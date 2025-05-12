За неделю украинские пограничники уничтожили и ранили около 400 захватчиков и поразили более 200 единиц вражеской техники

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Пограничники опубликовали результаты своей боевой работы через неделю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В течение недели, с 05 по 11 мая 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 126 захватчиков, 260 ранили.

Также пограничники подбили 1 САУ, 5 ББА, 1 БМП, 1 ЗУ, 1 ПТРК, 1 ЗРК и 195 транспортных средств врага, 1 наземный роботизированный комплекс, 1 трактор и 3 топливозаправщика.

"Уничтожили 19 орудий, 10 минометов, 1 АГС, 119 средств связи и видеонаблюдения, 3 комплекса наблюдения, 18 средств РЭБ (РЭР), 1 РЛС и 2 маломерных плавсредства. Ликвидировали 517 укрытий и позиций личного состава окупантов, 14 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие Госпогранслужбы приземлили 292 вражеских БПЛА.

Напомним, за последние сутки ВСУ ликвидировали почти 1200 россиян.