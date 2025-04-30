Майно на мільйони: як живе родина кіберполковника СБУ

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Заступник керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іван Калабашкін та його родина володіють елітною нерухомістю та дорогими автівками

Про це йдеться у розслідуванні "Громадського", передає RegioNews.

Полковник Іван Калабашкін нині обіймає одну з ключових посад у Департаменті кібербезпеки СБУ — структурі, яка протистоїть хакерам, ворожим спецслужбам та цифровим загрозам.

З 2014 до 2019 року він також працював на керівній посаді в скандально відомому підрозділі "К", розформованому через корупційні скандали та неефективність.

Під час перебування Калабашкіна на керівній посаді СБУ його родина суттєво покращила своє матеріальне становище. Як зазначають ЗМІ, сім'я володіє трьома квартирами в центрі Києва, віллою в елітному районі столиці, кількома земельними ділянками та автопарком із п'яти коштовних автомобілів.

Більшість цього майна, за даними журналістів, придбана за підозріло низькими цінами та оформлена на близьких родичів — серед них психолог без практики, лікарка, бухгалтерка та колишній працівник "Мотор Січ".

До того ж, зафіксовано факти, що тесть Калабашкіна переоформлював свою нерухомість у Криму згідно з законодавством Росії після окупації півострова.

Коментувати походження коштів на квартири, автівки й котедж під Києвом особисто ніхто з родини офіцера СБУ не захотів.

У самій СБУ не відповіли конкретно, чи декларує Іван Калабашкін усе це майно, але зазначили, що до його придбання посадовець не мав ніякого стосунку.

"Нерухомість, яка належить тещі, тестю та матері співробітника СБУ, була придбана ними коштом власних накопичень і заощаджень. Посадовець спецслужби не має ніякого стосунку до купівлі вказаних об'єктів нерухомості, і вони ніколи не були в його користуванні", — відповіли в СБУ.

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