В ГБР заявили, что с начала года украинцы нанесли государству ущерб на 6 млрд грн

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как отмечается, за первые четыре месяца 2025 года зафиксирован ущерб государству, причиненный фигурантами уголовных производств, на общую сумму 6 млрд 168 млн гривен.

Для обеспечения дальнейшего возмещения ущерба судами по ходатайству ДБР наложен арест на имущество фигурантов на сумму 1 млрд 474 млн гривен.

"Уже возмещено более 190 млн. гривен, а сумма предупрежденной неправомерной выгоды, зафиксированной в завершенных производствах, составляет 12 млн. 755 тыс. грн. гривен", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ГБР установило новых участников жестоких пыток в Полтавском СИЗО.