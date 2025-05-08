В ГБР заявили, что с начала года украинцы нанесли государству ущерб на 6 млрд грн
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению преступлений, подрывающих экономическую безопасность государства
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.
Как отмечается, за первые четыре месяца 2025 года зафиксирован ущерб государству, причиненный фигурантами уголовных производств, на общую сумму 6 млрд 168 млн гривен.
Для обеспечения дальнейшего возмещения ущерба судами по ходатайству ДБР наложен арест на имущество фигурантов на сумму 1 млрд 474 млн гривен.
"Уже возмещено более 190 млн. гривен, а сумма предупрежденной неправомерной выгоды, зафиксированной в завершенных производствах, составляет 12 млн. 755 тыс. грн. гривен", - сообщили в ведомстве.
Напомним, ГБР установило новых участников жестоких пыток в Полтавском СИЗО.