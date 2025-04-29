На Донеччині ДБР викрило злочинну групу, яка за 20 000 доларів незаконно переправляла чоловіків за кордон

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом учасникам злочинної групи з Донецької області, які за гроші організовували виготовлення підроблених військово-облікових документів для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

До складу групи входили працівник правоохоронного органу і колишній працівник одного з ТЦК. Зловмисники підшукували клієнтів та виготовляли їм фальшиві військово-облікові документи із печаткою зразка 2019 року та підписом тодішнього військового комісара.

Крім того, на підставі підроблених постанов військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, також датованих 2019 роком, до Єдиного електронного реєстру "Оберіг" вносились неправдиві відомості.

Вартість "послуги" становила 20 000 доларів США.

Зловмисників затримали під час отримання грошей від чергового "клієнта".

Організаторам схеми загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині затримали інформатора ФСБ, який наводив удари окупантів по ЗСУ.