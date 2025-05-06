У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі
На ранок 6 травня у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Відомо, що станом на 06:00:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Водночас у Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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