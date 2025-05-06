В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли

иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 6 мая в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Известно, что по состоянию на 06:00:

в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В то же время в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".