Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило справу проти народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Халімона, якого підозрювали в незаконному збагаченні через купівлю в Києві будинку та земельної ділянки під ним.

Про це стало відомо з відповіді НАБУ на інформаційний запит видання RegioNews.

"Детективи Національного бюро здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні Nº42023000000000096 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. Через відсутність у вказаному провадженні доказів для повідомлення про підозру згаданій у зверненні особі (Павлу Халімону – ред.) або іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення – ред.), 19.12.2024 ухвалено рішення про його закриття", – йдеться у відповіді НАБУ на запит редакції.

Це кримінальне провадження, як зазначено в документі, Національне бюро відкрило 2023 року. Тоді ЗМІ опублікували інформацію, що родина Халімона в 2022-му придбала будинок із землею на Печерських пагорбах у Києві. Коштували житло та ділянка 10,3 млн грн, і ця вартість, за розрахунками журналістів, могла бути занижена вп'ятеро. Після виходу розслідування Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) дослідило спосіб життя нардепа та його сім'ї і встановило, що вони начебто не мали на той момент таких коштів для купівлі нерухомості.

Втім, судячи з відповіді НАБУ, під час досудового розслідування, яке проводилося протягом 2023-2024 років, детективи не знайшли підтвердження цій інформації та закрили кримінальне провадження.