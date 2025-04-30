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В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о контрактах на военную службу. Речь идет о гражданах, которые уже старше 60 лет

Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает RegioNews.

По словам депутата, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который предоставит право гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. Костенко отметил, что это поможет людям, желающим быть полезными в условиях войны, но законодательство их ограничивает.

Законопроект предусматривает возможность подписывать однолетние контракты людям в возрасте 60+, если на это дает согласие командир части. Также для этого потребуется согласование от Генерального штаба ВСУ.

"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу. Спасибо 36 коллегам-депутатам, поддержавшим инициативу, а также общественности, Марии Берлинской и представителям МОУ и ГШ ВСУ за участие в разработке законопроекта", — говорит депутат.

Напомним, в Украине уже действуют контракты для граждан 18-24 лет, желающих присоединиться к ВСУ. После подписания контракта они получают дополнительные выплаты, а также право оформления льготной ипотеки с нулевой ставкой и право свободного выезда за границу.